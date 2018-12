Este miércoles se tratará en el recinto del Senado de la Nación, el pliego como Juez Federal de Paso de los Libres de Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda. Hasta donde se supo, cuenta con los números suficientes para su aprobación. Insólitamente el acuerdo senatorial es respaldado por el correntino Carlos Mauricio Espínola, que no solo apoyará la designación, sino que también oficio de operador de ella, convenciéndolo hasta el propio jefe del bloque del PJ, Ángel Pichetto, que las denuncias de corrupción que pesan sobre uno de los Secretarios del cuestionado Carlos Soto Dávila, son solo “cuestiones de la interna política en Corrientes”. Increíble.

Sospechado de corrupción (ver nota central) con antecedentes nefastos, Fresneda lograría sobre la hora el sorpresivo e inexplicable apoyo del ex medallista olímpico, que según se supo, tiene un compromiso con el actual gobernador Gustavo Valdés, para respaldar la nominación de quien fuera el compañero de estudios del ex mandatario Ricardo Colombi. Asimismo, como uno de los precursores aparece también Néstor Pedro Braillard Poccard, el único de la bancada de Cambiemos convencido más por una orden política que moral, que Fresneda tiene que convertirse en magistrado de la república. La única disidencia es, la de la senadora Ana Claudia Almirón del Frente para la Victoria (FpV).

Será la primera vez en la historia judicial Argentina, que una persona sospechada y acusada de oficiar de repartidor de coimas otorgadas por abogados de narcotraficantes, se convertirá en juez federal, y que posiblemente en pocos meses, sea imputado de integrar una banda de asociaciones ilícitas ligadas a la venta de estupefacientes.