Franco y a Gianfranco Macri, padre y hermano del presidente de la Nación respectivamente, fueron citados a indagatoria en una investigación derivada de la causa de las fotocopias de los cuadernos del ex chofer Oscar Centeno. Deberán responder por el presunto pago de coimas para mantener las concesiones asignadas a Autopistas del Sol, empresa que el holding de la familia presidencial vendió después de la asunción de Mauricio Macri.

Las declaraciones indagatorias del próximo 13 de diciembre ordenadas por el juez federal Claudio Bonadio también alcanzarán a otros empresarios viales y a funcionarios de la gestión kirchnerista. La investigación es desprendimiento de la causa que surge de las fotocopias de los cuadernos, donde el ex titular del Órgano de Control de las Concesiones Viales (OCOVVI) Claudio Uberti aseguró, en calidad de arrepentido, que todas las semanas recibía dinero por parte de esas empresas para entregarle al ex presidente Néstor Kirchner o al exministro de Obras Públicas Julio De Vido. La familia Macri vendió en 2017 las acciones que tenía en Autopistas del Sol, que mantiene la concesión de la autopista Panamericana, por un total de 20 millones de dólares.