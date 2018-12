Luego de confirmarse la suspensión del Gran Premio Coronación de esta categoría debido a las inclemencias climáticas, y sumado a que ya no hay más fechas disponibles para una hipotética postergación, la Asociación de Pilotos del Karting Correntino resolvió terminar su campeonato 2018 con 6 fechas corridas.

En la Categoría 150 C. C. Standard Liviana se coronó campeón, Martín Aguerre, con 107 unidades, segundo finalizó el piloto,l Jorge Alegre, de Paso de los Libres con 95 y tercero Julián Aguerre, con la misma cantidad de puntos. En la Standard 150 C. C. pesada el mismo, Horacio Piloni, se consagró Campeón de esta divisional con 102 puntos, Sub-Campeón,Javier Farneda, de la misma ciudad con 101 y tercero Diego Salto, también de Monte Caseros con 98 puntos. En la categoría Libre Pro-Kart el Campeón fue José Pereyra de la ciudad de Paso de Los Libres con 115 unidades, Sub-Campeón Diego Salto de Monte Caseros con 102 y tercero Mariano Echeverry, de Paso de Los Libres con 98 puntos. El Torneo Correntino de Karting comenzará su campeonato el segundo domingo del mes de marzo de 2019, en la ciudad de Curuzú Cuatiá, mientras que la segunda fecha será en el mes de abril en nuestra ciudad.