En una nota dirigida a la ministra Susana Benítez, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO), demandó pago en tiempo y forma del medio aguinaldo de diciembre, así como del plus de $6.000 para los y las docentes suplentes del nivel primario; quienes son marginadas de ambos conceptos salariales. El gremio también ratificó su demanda de 40% de aumento al básico; salario inicial de $25.000 para igualar con la línea de pobreza; blanqueo del plus; que la Paritaria Provincial Docente inicie en los primeros días de febrero próximo “para mantener una negociación madura y razonable con tiempo; y no llegar con conflicto al reinicio de clases”, señaló Fernando Ramírez para indicar que “es un planteo de “absoluta equidad ya que los y las docentes suplentes de primaria cobran sus medios aguinaldos con meses de retraso. En este contexto de crisis, los y las docentes necesitan percibir ese haber en tiempo y forma. El aguinaldo tiene además carácter alimentario”, señaló el secretario general de SUTECO, Fernando Ramírez.

SUTECO exige que la Paritaria Provincial Docente para el período 2019, se concrete desde los primeros días del mes de febrero próximo, “para mantener una negociación madura y razonable con tiempo, para no llegar con conflicto al reinicio de las clases”, concluyó Ramírez.