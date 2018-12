Fiorella tiene 26 años y dos hijos pequeños. Hace un tiempo se separó de quien era su pareja y luego de episodios de violencia género, la justicia ordenó una restricción de acercamiento de 300 metros. “Un día llegó a mi casa y estaba totalmente loco, loco mal. Llegó, me amenazó de muerte, me golpeó y le dijo a uno de mis hijos que lo iba a matar”.

De acuerdo al relato de la víctima en radio sudamericana, el hombre de apellido Pourcel los atacó nuevamente en una plaza del barrio Nuevo. “Mis hijos estaban en la hamaca cuando este hombre se acercó y agarró al más chico. Yo corrí para agarrarlo y se dio toda una situación muy fea, mi hijo lloraba y se puso muy nervioso”. “Luego de agarrar a mi hijo, lo soltó, se pegó la vuelta y lo veo que con una moto intentó atropellarnos; si no fuera por un amigo que estaba con nosotros, la historia podría ser otra”, dijo la víctima en Sudamericana.

En completo estado de nerviosismo, Fiorella pidió ayuda a la justicia por temor a que se cumplan las amenazas. “Esta persona cuando se me acercó me dijo “te dije que esto iba a pasar”.

El dramático episodio que le tocó vivir el último fin de semana en una plaza del Barrio Nuevo. “Yo te dije que esto iba a pasar, sabes que no me importan las denuncias”, le dijo el hombre violento tras intentar atropellarlos con una moto.