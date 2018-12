El concejal del PJ, Justo Estoup, aseveró que “estoy muy decepcionado de Camau”, por su voto a favor del pliego de Gustavo Fresneda.

Sobre el año político en 2019 el concejal del PJ, expresó que “si hay dialogo las cosas fluyen si no hay dialogo y hay imposición nos van a ver en la vereda de enfrente porque no vamos a dejar que nos lleven de las narices. Vamos a estar dispuestos a colaborar pero si no vamos a estar complicados”.

Si tiene algún candidato para las internas del PJ, Estoup manifestó que “hablé con Fabián, hablé con “Tincho” Ascua, hablé Alterats, el partido necesita una conducción firme, coherente, y si no conseguimos eso no podemos seguir”.

Además, el concejal menciono que “creo que hay hombres que pueden llevar esa conducción, es cuestión de charla todo, el profe Bassi tuvo una conducción muy dialoguista y con una realidad constante de hostigamiento”.