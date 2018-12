Mientras el grupo ERSA, presiona, empuja y hasta extorsiona por un excesivo incremento en el precio del boleto del transporte urbano de pasajeros de Corrientes, acumula una monumental deuda de 105 millones de pesos (sin sumar intereses) por patentes de sus alrededor de 200 unidades. El acreedor, el municipio capitalino.

Todas las semanas los representantes gerenciales de Juan Carlos Romero (JCR) realizan un derrotero mediático en las radios locales, prácticamente llorando a grandes lagrimones la imposibilidad de sostener el costo del pasaje de colectivo. Y más aún, gritan a los cuatro vientos, las dificultades que acarrean para cumplir con las metas salariales de los chóferes (tuvo un reciente conflicto con una huelga de 5 días). Horas atrás se supo, que el oligopolio ERSA, es el máximo deudor de la comuna correntina con una suma varias veces millonarias. Como dato peculiar, cualquier vecino que no paga sus tributos, es intimado inmediatamente por la municipalidad de la ciudad de Vera.

Por el monto de la deuda, que prescriben a los cinco años si no son cobradas y/o ejecutadas, se interpretaría que la administración anterior de Fabián Ríos, que en su gabinete figuraba un ex empleado de la firma (Gustavo Larrea en Transporte), se mostró bastante benevolente con el Mono Romero, a quien se lo considera el nuevo Jeque de Corrientes por su tremendo crecimiento patrimonial. Una de sus últimas inversiones inmobiliarias: dos semipisos que se construyen en las Torres Trump (presidente de EE.UU.) en Punta del Este.

Enquistado por su primo hermano, el ex gobernador Raúl Rolando Romero Feris, en la explotación de varias trazas de la ciudad, y cimentando su poderío empresarial durante la tristemente célebre intervención federal de Ramón Mestre (ya muerto) y Oscar Aguad (actual ministro de Defensa), JCR consiguió además, el servicio de recolección de residuos de la ciudad durante la última gestión pejotista. El Justicialismo vernáculo, que parece hoy orinar agua bendita, no solo le abrió con más centimetraje las puertas comerciales a ERSA, sino que además, no le cobró la tasa municipal de patentamiento, en una irregularidad que no se entiende, pero que las malas lenguas pueden sospechar lo que pasó. Una de ellas, sostener financieramente la Caja Municipal de Préstamos.

EL PRECIO DEL BOLETO

Hoy Romero y sus aliados, calcularon una tarifa plana $25,55 por pasajero y una elaborada por el SIMU (Sistema Integrado de Movilidad Urbana) de $19,38, valores que saquean los ya alicaídos bolsillos de los usuarios locales.

En la fórmula matemática de costos para el boleto, no se han incluido los valores del BENEFICIO EMPRESARIAL o GANANCIA (riesgo), ni tampoco el pago del VALOR DEL CANON por la concesión, que deben abonar al Municipio por tal explotación comercial que efectúan las empresas, como otra erogación más. Tampoco se denuncia la totalidad de los subsidios que reciben las transportistas, que rondaría el 70 % del monto de la tarifa, que se debe si o si descontar del monto resultante. No para pocos, la ecuación empresarial para el precio del boleto, tuvo la participación del histórico profesor Neurus (de la tira Hijitus), quien en la repartija con su secretario Pucho, le decía jocosamente, “todo para mí”.