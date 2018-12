Más 100 enfermeros precarizados de los diversos hospitales públicos, exigen mejoras salariales. Puntualizan que siguen cobrando becas que no superan los $10.000. Pese a las reiteradas marchas que vienen realizando semana a semana como trabajadores autoconvocados, no tuvieron respuestas por parte del Gobierno provincial.

Analizan realizar retención de servicio la semana que viene, atendiendo solo urgencias. La mayoría de los becarios son enfermeros diplomados que cumplen funciones en distintos centros de salud de Capital y localidades del interior, que reciben una remuneración mucho menor al trabajo que realizan. Pagos que además llegan con atrasos de dos y hasta tres meses. En el área salud no existe el escalafón sanitario. El servicio está tercerizado.

Si bien el Gobierno provincial decidió atender los reclamos que ya llevaban años, solamente se regularizó la situación de los enfermeros que estaban trabajando en los hospitales públicos -algunos hace más de 20 y hasta 40 años-, pero hay 100 profesionales que están colegiados cobrando becas y no están contratados por el Estado provincial.

Las becas tienen un monto mensual de $7.500 para auxiliares, $8.500 para enfermeros y $9.500 para los licenciados en Enfermería. Además el Colegio de Enfermería de Corrientes les descuenta el 6%, como cuota societaria y también deben pagar el monotributo básico.