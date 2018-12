Desde Vialidad Nacional y Vías Navegables denunciaron que el Estado Nacional junto al Provincial preparan despidos y traslados encubiertos para vender los mejores terrenos de esta ciudad a capitales foráneos a precios bajísimos. La transferencia de inmuebles ya fue anunciada como inminente por Carlos Vignolo, titular del Plan Belgrano. “Lo más preocupante es que no sabemos dónde serán reubicados los recursos humanos, afirmó el delegado de los trabajadores de Vialidad, Alfredo Ramírez, detallando el avance privatizador que alineó a la Nación, la Provincia y la Municipalidad de esta Capital. Esa misma incertidumbre la tienen los 22 trabajadores de Vías Navegables. Ante esta situación, el último lunes la titular de STVyARA nacional, Graciela Aleñá, se expresó a través de un duro comunicado de prensa denunciando la venta de la sede del Distrito Nº 10 de Corrientes en el marco del Plan de Desarrollo Costero “Aguas Brillantes” que impulsa el Gobierno Nacional. “Esto es una muestra más del avance de la privatización de Vialidad Nacional en beneficio de los negociados de unos pocos y del plan sistemático de provocaciones que venimos padeciendo los trabajadores viales, por lo que nos declaramos en estado de alerta y movilización y llevaremos adelante las medidas de fuerza que sean necesarias para impedir este tipo de atropellos”, expresó Aleñá. “El edificio de Vialidad Nacional no es ocioso, en ese lugar efectúan su tarea diaria más de 100 trabajadores, donde se gestionan proyectos de construcción, el mantenimiento y la operación de 1.753 km de caminos de la Red Vial Nacional, además de ser la sede central de la Región NEA y desde donde acuden ante cualquier emergencia que ocurra sobre el puente Chaco-Corrientes. Es una vergüenza que quieran avanzar sobre un edificio con valor histórico y que los trabajadores no tengan un destino cierto de dónde van a trabajar”, puntualizó la sindicalista nacional. En consonancia, su par local, el secretario general del Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina, Distrito Corrientes, explicó el estado angustiante de 117 familias como consecuencia de la inestabilidad laboral que sufriría la planta de personal en el Distrito 10. Es por ello, que por estas horas se define un plan de lucha junto a los trabajadores viales nacionales de todo el país, que se declararon en estado de “alerta y movilización” y no descartan adoptar medidas de fuerza con impacto. El delegado de Vías Navegables, Guido Sabao, comentó que los trabajadores impidieron el ingreso de un camión que buscaba avanzar con el desmantelamiento de la sede. Tenemos que permanecer hasta el último día en nuestros puestos laborales. No podemos permitir que se avance con este proyecto que busca destruir el patrimonio de los correntinos y que deja con un futuro incierto a más de 140 familias”, dijo el delegado.