El colombiano Edwin Cardona, de 26 años, no fue ni al banco de suplentes en la Superfinal de la Copa Libertadores que Boca perdió ante River en Madrid. Y su vínculo con la institución vence el 31 de diciembre. Por eso, el mediocampista ofensivo escribió un mensaje en su cuenta de Instagram con matices de despedida, aunque en medio de sus palabras dejó un mensaje para la dirigencia del Xeneize.

“Es momento de agradecer al jugador número 12, sobran palabras para todos aquellos que creyeron en este sueño que no se logró pero que sigue vivo… Gracias por tanto apoyo y cariño”, firmó, acompañando su texto con una foto de un festejo de gol. “Mi anhelo es continuar defendiendo estos colores, gracias a todos mis compañeros que me ayudaron a crecer como futbolista y persona. Los llevo siempre en mi corazón. Lo más lindo fue defender estos colores”, completó, dejando entornada la puerta.

En el convenio del préstamo, Rayados de Monterrey lo tasó en 7 millones de dólares. Más allá de que su paso ofreció sus destellos y de que cuenta con adeptos de peso, como Juan Román Riquelme, el dinero resulta una barrera difícil de sortear.