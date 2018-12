El Presupuesto 2019 es el único tema a tratar en el período de sesiones extraordinarias que se iniciará este martes al mediodía, cuando se reúna la Asamblea Legislativa. El Gobierno provincial cuenta los votos de cara al tratamiento del proyecto de Presupuesto 2019. Necesita de 20 adhesiones para una media sanción en Diputados que incluya el aval de créditos por $7 mil millones. Tiene 17 votos propios y podría lograr dos más sin mayores inconvenientes. 6 radicales, 4 de ELI, 2 del Partido Popular, además de los monobloques de Analía Bestard (Proyecto Corrientes), Eugenia Mancini, Anibal Godoy (Acción por Corrientes), Ariel Báez (Cico) y Marcelo Chain (Siempre Corrientes). Si los legisladores del Partido Nuevo, Oscar García y Roberto Magno (que ingresó por la boleta de ECO+Cambiemos) acompañan el proyecto oficialista, el Gobierno sólo necesitará un voto más para aprobar todo el paquete de la Ley de Leyes. En el peronismo, que tiene 9 legisladores, decidieron reunirse durante la semana para fijar una posición y actuar en bloque. “En la semana nos reuniremos, para definir qué hacer”, confirmó el diputado Martín Barrionuevo (PJ). La clave para el Gobierno consiste en saber qué harán la liberal Ana Pereyra y el legislador Diego Pellegrino, un radical del sector de Nito Artaza. Tanto Pereyra como Pellegrino ingresaron a la Cámara baja tras ocupar lugares salientes en la grilla del peronismo, es decir, hicieron alianza con el PJ. Sin embargo, en alguna oportunidad han votado con el oficialismo. Pereyra, por ejemplo, no apoyó al peronismo en su intento por ocupar un lugar la mesa chica de Diputados, cuando se disputaban la vicepresidencia primera y segunda. El miércoles a las 9 debería reunirse la comisión de Hacienda y Presupuesto que tiene en sus manos el proyecto. La comisión está integrada por cuatro legisladores del oficialismo y uno del peronismo: Martín Barrionuevo. Es decir que no habría inconvenientes para emitir un despacho en tiempo récord. Sin embargo, en la Cámara baja alistan reuniones con distintos funcionarios provinciales que deberán expedirse sobre cada punto del proyecto. Es un hecho que el ministro de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini, será uno de los primeros convocados por los legisladores. También se invitaría a los ministros del Superior Tribunal de Justicia que ya manifestaron diferencias con el presupuesto. En el expediente se anuncian $3.591.395.078 de presupuesto anual para el Poder Judicial, cuando la Justicia había requerido una suma de $4.659.513.535. Esto representa una diferencia cercana a los $1.200 millones. La Ley de Leyes provincial contempla gastos e inversiones por más de $68,4 mil millones para el ejercicio 2019. En cambio, la Ley de Leyes 2018 preveía fondos por $47.275 millones. Por lo tanto, para el próximo año la diferencia será de $21.201 millones, un 44,85 por ciento más. El Ministerio de Obras Públicas recibirá $563 millones a diferencia de los $374 millones previstos para este año. Hacienda, en tanto, administrará programas nacionales y proyectos que engrosan un presupuesto de más de $27 mil millones, alrededor de $10 mil millones más de los $17 mil millones previstos para 2018. En cuanto al Senado, hay quienes especulan con que el proyecto no llegará a tratarse en el Senado y que el Gobierno apuesta a una media sanción en Diputados para luego retomar la discusión en marzo. En la Cámara alta, los números son más ajustados para el oficialismo. Tiene 8 votos propios y necesita de dos más para aprobar el proyecto sin que se le modifique siquiera una coma. La cuestión a dilucidar sería qué hará la senadora Nora Nazar, del Partido Nuevo, y Roberto Miño, que ya votó a favor del Presupuesto 2018 cuando alguno de sus pares no lo hicieron, Además, Miño accedió a la vicepresidencia segunda con acuerdo oficialista, pese a que el peronismo postuló a otro legislador.