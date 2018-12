Con la actualización, Corrientes tendrá el boleto más caro del NEA. Desde el primer servicio de 2019 el pasaje de colectivo costara a $19 en esta capital, un incremento del 72% de un solo golpe. Alcanza con decir que en el transcurso del año que termina, el pasaje de colectivos sufrió un incremento del 115%, en ningún otro punto del país se autorizó una suba de esta magnitud. A principio de 2018, el boleto aquí estaba en $7,68. Desde esa cifra arrancó la trepada y llegará a $19 dentro de 72 horas. No lo iguala ni siquiera el aumento (del 38%) que dispuso el Gobierno Nacional para el transporte público en la Ciudad de Buenos Aires que subirá en forma escalonada hasta marzo a $18 (ver recuadro). Con la inminente actualización, Corrientes no sólo estará arriba de la Capital Federal, también quedará por encima de las capitales vecinas. En Resistencia (Chaco) rige una tarifa de $14,72 y está previsto una actualización del precio a partir del 10 de enero, llegará entonces a $15,95. Es posible que en marzo trepe a $17, pero la aplicación no será inmediata pues requiere que desde Nación Servicios actualicen los valores de las terminales de cada micro. En la ciudad de Formosa, donde el servicio en su conjunto está monopolizado por la firma Crucero del Norte, el precio actual del boleto es de $16. Si bien tiene una combinación, que allí le llaman trasbordo (para el servicio interurbano) y que lleva el precio del pasaje a $22, la tarifa plana con Sube es de $16. Se aumentó en octubre y no hay visos de otra recomposición aunque el sistema fue declarado en emergencia (ver nota secundaria). En la ciudad de Posadas (capital de Misiones), el boleto plano es de $15 con Sube, si el usuario paga con dinero en efectivo el precio es $21. La recomposición se hizo a fines de septiembre y entró en vigencia en los primeros días de octubre. En esa oportunidad también se actualizaron los valores de otros pasajes en localidades como Garupá y Candelaria. Así las cosas, el boleto en la ciudad de Corrientes es el más caro de la región, incluso también está por arriba de las tarifas que actualmente rigen en la ciudad de Santa Fe, Paraná (Entre Ríos), o en el NOA (Santiago del Estero, Salta, Jujuy).