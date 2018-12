Sospechas de tercerización financiera, que surgieron en Buenos Aires, provocaron que una comitiva del Banco Central de la República Argentina (BCRA) inspeccione en las últimas horas las instalaciones de Crédito Azteca, propiedad de Carlos Patricio Carando, quien fuera designado un mes atrás, como subsecretario de Economía de la Provincia.

Los sabuesos del BCRA, se movilizaron en la mañana del último martes, justamente cuando la ciudad se mostraba conmocionada ante la orden de detención del Juez Federal, Carlos Soto Dávila y dos de sus Secretarios, todos acusados de vínculos con el narcotráfico. Nada fue casual. La línea que baja desde el gobierno nacional en la lucha contra la corrupción, no tiene ni amigos ni parientes.

Carando, quien insólitamente asumió en sus funciones con deudas con el Estado provincial (más de dos millones), en trámite de ejecución judicial (Juzgado de Civil y Comercial Nº1), también figuraría en un expediente que se tramita en la justicia chaqueña, donde se investiga una monumental estafa inmobiliaria derivada de una sucesión (herencia). El ahora funcionario del gabinete de Gustavo Valdés, compró costosos campos y una estación de servicios (ubicada en Chacabuco y Ayacucho), a personas que no eran sus verdaderos dueños, en operaciones irregulares. En principio estuvo imputado en el proceso, pero extrañamente se le bajo el rango de acusación a la de un simple testigo.

Carando, conocido empresario de la timba financiera local, a través de Préstamos Azteca (Mendoza y Pellegrini), y a la vez Director en Keops S.A., una compañía dedicada al Petróleo y la Energía, recibió la sorpresiva visita de un lote de inspectores del Banco Central (RA), quienes, hasta donde pudo averiguar 1588, no lo hacen por simple rutina, sino cuando algo, realmente se olfateó.

Gracias a sus relaciones políticas, Créditos Azteca, logró que la Comisión Nacional de Valores (CNV), le otorgue un permiso provisorio por 180 días, ahora ya prorrogado por igual periodo, para que opere como entidad de cambio y comercio exterior en pleno auge de la corrida del dólar. Casualmente este tipo operatorias, no son siempre supervisadas por la Superintendencia de entidades financieras en la nación.