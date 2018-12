El estacionamiento en el microcentro durante las jornadas de Fiestas de Navidad y de Fin de Año será gratuito, así lo confirmaron los trabajadores del sector, quienes destacaron que hoy por la mañana será el último día de trabajo para luego retomar el miércoles 26. La medida regirá para los días 24, 25 y 31, y 1º de enero. El 2 será normal. Los trabajadores destacaron que al depender de un área municipal para retirar los aparatos y hacer la rendición de ganancias del día, en las jornadas en las que no hay actividad estatal tampoco ellos trabajan. “Así quienes vayan al centro en las jornadas de las Fiestas no deberán preocuparse por el pago del servicio. Consultados sobre el tema, en varios comercios del microcentro destacaron que la situación los beneficiará en forma directa. Mucha gente muchas veces no viene al centro para evitar no sólo el congestionamiento, sino también el pago del tickets de estacionamiento. Esto ahora hará que más gente pueda circular”, explicaron en uno de los comercios. En total, en la ciudad hay 200 cuadras bajo cobro y según la zona, los trabajadores deben cumplir un monto de recaudación diaria por las 8 horas de trabajo. Dentro del microcentro los operadores deben cortar al día 80 tickets, lo que representa un total de $1.600, mientras que en las zonas más alejadas el corte debe ser de 50 tickets por jornada, lo que representa $1.000. “Lo que solicitamos es que desde la semana que viene se baje ese tope porque el movimiento en toda la ciudad ha bajado mucho, y en enero se hace imposible cubrir ese total, explicaron los trabajadores consultados.