La Cámara de Diputados le otorgó media sanción al proyecto de ley de Presupuesto 2019 enviado por el Poder Ejecutivo, sin modificación alguna al texto original, pasando al Senado para su análisis. Se lograron 21 votos, superando con tranquilidad los dos tercios, cuando se trató el punto del endeudamiento. El oficialismo contó con el apoyo de dos diputados que integraron el Frente opositor en las elecciones de 2017.

La sesión comenzó a las 10.40 finalizando casi a las 14 horas.

El proyecto “en general” obtuvo la unanimidad de los presentes (solo el diputado Alberto Yardín, del PJ estuvo ausente), contabilizándose 21 votos afirmativos para los artículos referidos a bonos de consolidación y toma de empréstito (art. 7 y 19), y solo 8 en contra (bloque del PJ). “Es decir, que tuvo más de los dos tercios requeridos”, destacaron desde el arco oficialista.

Previamente, en representación del Partido Nuevo, el diputado Oscar García, había adelantado el acompañamiento al proyecto en su totalidad, al igual que la Liberal Ana Pereyra, y Diego Pellegrini, que integra la agrupación que lidera el cómico Nito Artaza. Estos últimos aliados del PJ en los últimos comicios, desde donde llegaron a sus bancas.

EL DEBATE

El radical Jorge Molina, recordó en relación a la toma de créditos que “en el presente año la Legislatura había autorizado el uso de 5 mil millones de pesos para empréstitos al Gobierno de la Provincia; de los cuales únicamente se ha tomado 300 millones de pesos, que fueron destinados, tal cual lo dice la normativa, a obras de infraestructura”, y que “en lo que respecta a la solicitud de empréstito por 7 mil millones de pesos, ya existen para el próximo año algunos proyectos elaborados (entre ellos del área salud).

El diputado Martín Barrionuevo, señaló la intensión de hacer “observaciones” a la iniciativa que era necesaria tratarla “porque no hacerlo, sería seguir con un presupuesto prorrogado que no refleja la realidad de Argentina ni de Corrientes”, había argumentado la unanimidad en el tratamiento sobre tablas. Los demás justicialistas, Cesar Acevedo, José Mórtola, Félix Pacayut y Ernesto Meixner- expresaron la decisión partidaria de no apoyar la toma de empréstitos, considerando que se estaría “mal endeudando” a la provincia.