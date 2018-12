Ángel Di María es uno de los jugadores “históricos” que no volvieron a vestir la camiseta de la selección argentina luego del Mundial de Rusia 2018. El entrenador Lionel Scaloni, recientemente confirmado en el puesto tras un breve interinato, apostó a la renovación y decidió prescindir de los servicios de “Fideo”. Sin embargo, el rosarino dejó en claro que anhela volver a ser parte del elenco nacional y reveló que así se lo hizo saber al DT. “Hablé con Leo (Scaloni) y me preguntó cómo estaba. Yo le dije que quería volver, que si él seguía, que deje abierta mi posibilidad de estar en la Selección”, contó Di María en una entrevista concedida a Fox Sports. Y, luego, argumentó: “Tengo 30 años, me siento en mi mejor momento e intento hacer lo mejor en mi club para poder estar ahí. Él sabe que estoy disponible. Si no, seguiré trabajando hasta el día que me toque volver a estar”. “Jamás le voy a decir que no a la camiseta que uno siente tan importante”, subrayó. Respecto de Scaloni, consideró que por ser joven es un entrenador “que está cerca de los jugadores”. “Nos conoce, sabe quiénes son los jugadores que pueden tirar para adelante y los que no, los que quieren estar y los que no”, agregó.