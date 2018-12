El Intendente de la Capital, Eduardo Tassano, confirmó el pago de sueldos de diciembre y el plus de $3.000 para todos los empleados municipales. “Quiero agradecer al gobernador que nos posibilitó un adelanto de la coparticipación y eso nos permite engrosar el plus”, indicó en declaraciones radiales. Asimismo reconoció que el aporte “obviamente que no es suficiente por el índice de inflación que estamos teniendo, pero también hay que decir que de todo lo que ingresa al municipio, el 70 por ciento destinamos a sueldos”.

El aguinaldo completo se pagará del 18 al 21 de diciembre. Se abonará un anticipo de $3000 más el primer tramo del plus ($2000), totalizando $5000 de bolsillo que se pagará el 26, 27 y 28 de diciembre. En cuanto al sueldo, se pagará el 3, 4, 7, 8 y 9 de enero. El segundo tramo del plus ($1.000) se pagará el 18 de enero.

“Sabemos que los trabajadores tienen familias y dentro de las dificultades queremos que estén lo mejor posible. El gremio nos planteaba por un lado que se vienen las fiestas, que es un encuentro familiar tenga el mayor apoyo posible y además el mes de enero es largo”, puntualizó Tassano ante los medios de prensa.