El presidente de ELI, Pedro Perucho Cassani, en un encendido discurso en un acto partidario, hizo una férrea defensa de la actividad política, “la que tiene que recuperar su prestigio”, admitió para aseverar que “estamos obligados a ser tolerantes entre todos. La Argentina y la provincia tienen muchas posibilidades, más allá de lo político-financiero de progresar aún más, con más diálogo y más trabajo”, afirmó el también legislador provincial.

“Tolerancia, sin perder ni claudicar en nuestros principios. Las diferencias que tengamos, son la oportunidad para integrar creadoramente voluntades para la paz y el entendimiento fecundo y perdurable. Se viene un año electoral, es el momento de poner en práctica todo lo que predicamos”, puntualizó el presidente de la cámara de Diputados.

“Queremos que nuestros jóvenes nos ayuden a lograr el interés de los demás jóvenes. Queremos que nos ayuden a educar en democracia, porque estamos convencidos de que cuanto más podamos educar en democracia más vamos a tener el interés de la gente. Porque la educación es la única herramienta para transformar la sociedad”, recordó Cassani para sostener que “deseamos que la sociedad no renuncie a vivir en un sistema político, porque si no, estaríamos renunciando a la democracia, a la república, a trabajar por el bien común”. “Democracia se construye con partidos políticos, con política, y con participación de la gente”, sentenció el goyano para pedirles a las agrupaciones que “no cometan el error de ser amplificadores de viejas rencillas, de antiguos resentimientos. El pasado ya no podemos corregir, pero el presente y el futuro depende de nosotros, de lo que hagamos hoy. La frase “no se puede”, no debe existir en nuestro léxico”, concluyó. .

Autoridades de ELI

La mesa directiva del Comité Ejecutivo, en tanto, estará integrada por: Pedro Cassani, Juan José Fernández Affur, Jorge Quintana, Emilio Lanari, Lucía Centurión, Maria del Carmen Santinón, y Marcela Fernanda González Herrera. La Junta Electoral estará integrada por Fabián Darré, Marcela Sosa, e Ignacio Rodríguez. Apoderados fueron electos: Fabián Darré, Morante Serneguet y Gustavo Briend. Tribunal de Disciplina: Ramón Cristaldo, Maria Silvina Vega Bajo, y Horacio Erro. Comisión de Contralor Patrimonial: contadores Maria Paz Lampugnani, Matías Simón, y Norma Ramos. Director del Instituto de Capacitación Política, seguirá siendo dirigido por Horacio Pozo. El comité ejecutivo de Eli se compone de 29 miembros, y la convención de 60.