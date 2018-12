A pesar del campeonato que había conseguido en la Superliga, Guillermo Barros Schelotto se irá del club por la puerta de atrás. De la misma manera que le pasó al Vasco Arruabarrena. Fue uno de los golpes más duros de la historia de Boca. El 3 a 1 que le dio a River la Copa Libertadores en el Santiago Bernabéu marcó un fin de ciclo en el Xeneize.

La obsesión por la séptima conquista continental termina con los proyectos y al igual que varios referentes, en el club de la ribera se avecinan cambios. En este contexto, Ricardo Caruso Lombardi, quien en su momento también se había ilusionado con tomar el mando de la Selección, no dudó en candidatearse para ponerse el buzo azul y oro.

“Yo estoy preparado para dirigir lo que sea. Toda mi vida agarré todo, cómo no voy a estar preparado”, respondió el mediático entrenador cuando en La Red le consultaron si estaba preparado para tomar la responsabilidad. “De los 25 años que tengo en esta profesión, 11 fueron en Primera. Conozco las canchas del Ascenso y las de Primera, eso es una ventaja”, argumentó.

Si bien todavía no hay ninguna oficialización, en los pasillos de la Bombonera ya suenan los nombres de Gustavo Alfaro, Gabriel Heinze, Antonio Mohamed y Martín Palermo.