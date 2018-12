El Concejo Deliberante aprobó el boletazo para el transporte urbano de pasajeros, aunque persiste la duda sobre su sanción al no alcanzarse los números que exige el artículo 41 doble lectura inciso 8, que exige una mayoría absoluta para estos casos. Ayer sobre 18 ediles, solo votaron 9 por la afirmativa del incremento del pasaje de colectivo a 19 pesos. Un aumento de más del 80%. La suba regirá a partir del 1 de enero de 2019.

Actualmente la tarifa es de $ 11. Este aumento del boleto no es el único del año, por lo que su precio se elevó en más de 100% en 2018.

El boletazo tuvo 9 votos a favor (ECO+Cambiemos y PL), 4 en contra (PJ + Panu) y 5 abstenciones (PJ). Las abstenciones fueron de Ataliva Laprovitta, Omar Molina, Soledad Pérez, Justo Estoup, y Germán Braillard Poccard. Los concejales se abstuvieron porque señalaron que no sabían qué iba a ocurrir con los “subsidios al transporte”. En contra votaron el nuevista Toto Ibáñez, y los justicialistas José Salinas, Miriam Sosa y Magda Duartes.

Desde días atrás, según se venía informando desde el propio Concejo Deliberante, el aumento del boleto de colectivo iba a ser escalonado y con un monto de inicio inferior a la propuesta del SIMU, algo que finalmente no ocurrió aunque se daba por seguro. Las empresas salieron a presionar diciendo que esperaban que el precio del boleto “llegara por lo menos a $ 21”; cuando en un principio habían pedido un costo de $25.

También se sancionó la ordenanza Tarifaria para el ejercicio fiscal 2019. Para la actualización tributaria municipal, las comisiones de Hacienda y Legislación realizaron modificaciones, contemplando planteos que surgieron en la audiencia pública.

En cuanto a las iniciativas vinculadas al complejo habitacional Santa Catalina, los ediles avanzaron con el plan vial y la designación de nombres de las calles para este sector de la capital, entre otras. Además, se autorizó la donación de una fracción de terreno en el barrio Doctor Montaña, donde está prevista la construcción de una comisaría.

RATIFICARON ORDENANZA FARMAR

Durante el encuentro parlamentario, los concejales también dieron el visto bueno a la ordenanza que regula la distancia entre farmacias y prohíbe la venta de medicamentos en kioscos, la cual en su momento había sido vetada parcialmente por el Ejecutivo. Norma que favorece a FARMAR dentro de la puja interna del grupo Castro, y su muro de contención al ingreso de FARMACITY a Corrientes, presionado en su momento por el gobierno nacional.

Edgar Aníbal Mosqueda fue designado, ad referéndum del HCD, Auditor Administrativo municipal.