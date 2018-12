Boca Unidos no pudo con Gimnasia y Tiro de Salta en la última fecha. El encuentro cerro 3 a 1. El equipo de Carlos Mayor disputó esta tarde, ante Gimnasia y Tiro, la 17° fecha del Torneo Federal A. El partido se jugó desde las 17.30 con el arbitraje de Guillermo González. El albo salteño retuvo los tres puntos de la fecha en casa, tras los goles de Herrera, Martínez y Agüero, tantos que le aseguraron la victoria. Por parte de los correntinos, Rolando Ricardone apareció en escena, durante la segunda etapa, buscando el descuento. El equipo de Carlos Mayor tuvo una trabada actuación, lo logró encontrar espacios y la defensa fue muy pobre. A los 35′ del inicio, Luciano Ramón Herrera, figura del albo salteño, logró abrir el marcador para los locales. Los aurirrojos no lograban poner la diferencia. Para rubricar la victoria parcial, Diego Martínez convirtió el segundo tanto de cabeza para el local, tras un córner. El segundo tiempo trajo un poco de adrenalina, con el tanto de Rolando Ricardone a los 15 minutos del complemento. El gol trajo alivio a los correntinos. Pero no hubo más sorpresas de parte de la visita. Es así que para asegurar la victoria el salteño Pablo Agüero, marcó un gol de cabeza a los 25′ del complemento. Boca Unidos cierra esta etapa con 36 puntos liderando la Tabla de posiciones, por lo que queda libre la fecha 18.