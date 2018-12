La Comisión Europea emitió un dictamen que restablece aranceles e inmediatamente dejaron de salir barcos exportadores. La industria del biodiésel se quedó sin mercados externos y sus plantas están paralizadas.

A diferencia del camino trazado por el Gobierno, que insiste en el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, el mundo no para de demostrar que atraviesa una etapa netamente proteccionista y que no se abrirá al ingreso de productos argentinos.

La Comisión Europea emitió un primer dictamen para restablecer aranceles al biodiésel argentino, dejando a esta industria sin ningún mercado externo y con una capacidad ociosa del 100% en sus plantas más importantes. “Esto produce un inmediato cierre del mercado, porque si bien los aranceles se aplicarían en enero, en términos prácticos ya no podes enviar ningún barco porque de acuerdo a los días de flete pueden llegar para cuando esto ya este firme”, subrayó el consultor en agronegocios y ex agregado agrícola argentino ante la Unión Europea, Gustavo Idígoras.

“La Comisión Europea desde el 2012 hasta ahora ha mostrado una alta receptividad al proteccionismo de su industria y una muy baja receptividad a los pedidos argentinos”, indicó Idígoras.

En consecuencia, de las 4,5 millones de toneladas de capacidad de producción, la industria solo podrá volcar un millón al mercado interno, con el agravante de que las grandes firmas exportadoras tienen prohibido realizar ventas en el ámbito local.