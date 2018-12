Juan Pedro Schaerer, padre del desaparecido Christian Schaerer, confirmó que hay tratativas para que Néstor Horacio Barzuck, uno de los presuntos involucrados en el secuestro de su hijo, sea llevado al Paraguay para comparecer frente a la justicia local. “Hay unas negociaciones entre la Fiscalía de Corrientes y la de Paraguay, con la doctora Quiñónez, para traer a Asunción a uno de los involucrados en el secuestro, Néstor Barzuck”, manifestó en contacto con ABC Cardinal Juan Pedro “El Vasco” Schaerer, quien explicó que se debe a que ya pasaron 15 años de que Barzuck está en prisión y que está condenado a 25. “Entonces es cuando empiezan a pedir salidas transitorias y libertades condicionales, por eso están en esas conversaciones. Probablemente, cuando terminen estos trámites, la extradición de Barzuck puede ser otorgada y puede venir a rendir cuentas aquí”, subrayó.

Christian Schaerer fue secuestrado el 21 de setiembre de 2003 en Corrientes, pero 15 años después del hecho no ha sido encontrado, a pesar de que en noviembre de 2003 su familia pagó US$ 273.000 como rescate. Según los datos que se manejaron en la investigación, estuvo en Paraguay tras ser privado de su libertad. Incluso, en varias ocasiones hubo anuncios falsos de que sus restos habían sido encontrados.

Schaerer reiteró ahora que la banda que secuestró a su hijo es la misma del caso Mariángela Martínez (fue secuestrada en Ñu Guasu, Luque, el 25 de marzo del año 2003, y liberada dos semanas después en Fernando de la Mora). “Ella dijo que Néstor Barzuck era la persona que la cuidó durante su cautiverio”, puntualizó el ex ministro de Salud de Corrientes para añadir que en el caso del secuestro de Christian, la familia tiene completamente comprobada la participación de Barzuck. Asimismo recordó que también integraban la banda Ricardo Carro Córdoba y otros más que podrían ir viniendo de a uno, a medida que se vayan cumpliendo los plazos.

La confesión

Néstor Horacio Barzuck confesó haber sentido lástima por Cristian Schaerer, al que secuestraron el 21 de septiembre de 2003, y que él se encargó de custodiar por más de un mes en una casa de la ciudad brasileña de Uruguayana, ubicada frente a Paso de los Libres. Reconoció que en determinado momento se le cruzó por la mente ayudarlo, pero luego reflexionó que lo que estaba haciendo era “su trabajo” y no debía aflojar. Además, dijo que si decidía liberar al chico, los demás integrantes de la banda lo hubieran matado.