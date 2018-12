Luego de más de dos años y medio de gestión, Guillermo y Gustavo Barros Schelotto dejan la dirección técnica de Boca. La dirigencia no les renovarán contrato. Hubo una reunión entre el presidente, Daniel Angelici, con los Melli y se resolvió que no se continuará tras el final del vínculo, que tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de este año.

Dentro de la CD había posturas encontradas en cuanto a la continuidad. Finalmente, la decisión fue la que estaba instalada desde que se perdió la final de la Libertadores con River en el Bernabéu: no continuar.

Los Melli ganaron las dos últimas Superligas. En la Copa Libertadores, el equipo llegó hasta la semifinal en 2016, cuando perdió contra Independiente del Valle, y hasta la final en 2018, la derrota ante River. Además, perdió la Supercopa con River.