En innumerables oportunidades he cuestionado el proceder administrativo del Gobierno de la Provincia de Corrientes al realizar la difusión formal de los actos administrativos y según lo que requiere la Constitución Provincial, que no se daba cumplimiento, inclusive no se encuadraba en las normas regulatorias y trascendentales en el manejo de los fondos públicos tal cual lo requiere la Ley de Administración Financiera.

Al respecto, el Decreto Nº 2957/2018, publicado en el Boletin oficial del día de la fecha, y que conforma una metodología de beneficios para la asistencia financiera para las PyMES, reconociendo para su encuadre lo normado en la Ley Nacional 24467, y a ese efecto, suscribe un convenio con el agente financiero provincial que es el Banco de Corrientes S.A., y desarrolla con la firma del Ministro de Hacienda y Finanzas, una metodología que vendrá a auxiliar la grave situación financiera que afecta a las Pequeñas y medianas empresa en la provincia. Esto está orientado especialmente a aquellas mas chicas o que son empresas de familia y que se encuentran enclavadas en todo el territorio, desarrollando actividades diversas, como la horticultura, la ganadería, la floricultura, actividades comerciales e inclusive puede ser extendidas a algunas profesiones liberales, que cuentan con una pequeña infraestructura que sea integradora de su desarrollo profesional.

Lo positivo, ajeno a esta oportuna decisión política, que reconoce el estado de emergencia que la importante recesión ha provocado, pero que su implementación podrá generar una rápida superación en los próximos meses, es la posibilidad de obtener asistencia financiera con costos subsidiados, que parcialmente es solventada por el Estado Provincial, efectuando una bonificación en las tasas que va del 50% a 20 puntos.

Desarrollando una buena práctica de exhibición de los acuerdos dentro del Estado, el Boletin Oficial incluye el acuerdo que las dos partes suscriben para su implementación (Estado Provincial – Banco de Corrientes S.A.), que fija las bases para esta línea, y se la identifica como “Préstamo de transformación o Reconversión Productiva”.

Otro criterio que merece especial valoración es que la línea prevé inversión para bienes nuevos o usados que se integraran a la actividad productiva en la provincia, con la natural expectativa que hace suponer la incorporación de mano de obra que es de prioridad para nuestros comprovincianos.

Por último, también desarrolla una metodología de informes que se le requieren al Banco, limitando su discrecionalidad y permitiendo al estado provincial el seguimiento de las políticas que para el sector expusiera ante los empresarios el Sr. Gobernador.

En un momento donde las necesidades financieras y también el impacto climático reciente, requiere el acompañamiento financiero, es una excelente asistencia, y por otro lado elimina la metodología de la “trampa-rencia”, que difundía instrumentos parciales con anexos inexistentes, como era de práctica hasta el presente.

En buena hora.

Luis Mario Zvedeñiuk/ DNI 7.805.912