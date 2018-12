El interventor de la Dirección Provincial de Energía (DPEC), Alfredo Aún, se negó a declarar en la causa que se le sigue por la millonaria retención indebida y la posible administración fraudulenta de alrededor de $26.000.000 de fondos que debía girarle a la Mutual de Agua y Energía (MUPAYE).

Ayer el ahijado político del cesanteado José Enrique Vaz Torres, se presentó en el Juzgado de Instrucción Nº2, citado a indagatoria, y decidió acogerse al beneficio de callarse. Está imputado de retener el dinero, que les fuera descontado periódicamente a los empleados de la DPEC, y no depositarlos a la cuenta de MUPAYE de la que son asociados. Aun, no quiso explicarle a la justicia, que hizo con los fondos no girados a esa entidad mutualista.

También siempre se recuerda en cada informe periodístico, que la DPEC arrastra deudas varias veces millonarias con el IOSCOR y el IPS, en este caso, por el volumen de descuentos obligatorios a sus trabajadores, que no son depositados a esos organismos estatales.

La acusación contra Aun, que en un principio insólitamente la desestimó el Fiscal Raúl Pasetto, fue ratificada en una instancia superior (Fiscal Carlos Lértora) y confirmada por el propio juez de la causa, Juan Manuel Segovia, por tratarse de un delito de acción pública.

A Pasetto, quien solo obedeció las órdenes del poder político de no tocar a funcionarios del gobierno radical, se le quitó el expediente girándolo a la Fiscal Mónica Espíndola, quien impulsó el requerimiento de instrucción formal imputando a Alfredo Aún.

CONOCEDOR DE JUZGADOS

El derrotero judicial de Aún, recuerda su procesamiento en primera y ratificada en segunda instancia en la emblemática causa Calimboy, aquella firma arrocera concursada y en instancias de quiebra, a quien el Estado provincial y un fideicomiso estatal del Banco de Corrientes (BanCO), le regaló un millón de pesos, con un dólar a $3,10 para un emprendimiento en Itá Ibaté que jamás de concretaría. Posteriormente se constituyó el Tribunal de Apelaciones Penal, que en su debut, desprocesó no solo a Alfredo Aun, sino también a Alejandro Retegui en igual expediente donde se encontraban imputados. Como una paradoja del destino, el ex titular del BanCO, sería designado este año como juez de Cámara en lo Civil y Comercial, luego de desempeñarse por un buen tiempo, sin lugar físico de trabajo, como Consejero Superior del entonces gobernador Ricardo Colombi. Un dato no menor: ambos fueron imputados tras una minuciosa investigación que advertía la comisión de varios delitos contra el erario público, por el otrora Fiscal Alejandro Chain, hoy ministro del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

Historias varias veces contadas, que necesariamente hay que repetirlas, para que no las mate el olvido.