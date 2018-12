Thelma Fardín, que en ese entonces tenía 16 años, denunció que Juan Darthés la violó en una gira teatral. Fue en Nicaragua y el delito no prescribió.

Hubo un llamado a conferencia de prensa y un primer indicio que mostró que el colectivo de “Actrices Argentinas” iba a denunciar algo grave: el hermetismo. “Te juro que no te puedo contar qué va a pasar”, explicaban sus voceras. Hubo un segundo indicio, que empezó a ponerle cuerpo a los rumores: la abogada Ana Rosenfeld escribió en su cuenta de Twitter horas antes de la conferencia de prensa, iba a renunciar a la defensa del actor Juan Darthés.

Todos los indicios tenían sentido: la actriz Thelma Fardín denunció penalmente que Juan Darthés la había violado cuando tenía 16 años y ambos trabajaban en la tira Patito Feo. Lo hizo a través de un video emitido que hizo llorar a toda la sala, reunida en el Multiteatro.

“Durante 9 años lo anulé para poder seguir hasta que escuché a otra compañera acusar a la misma persona y eso fue un cachetazo”, dijo. “Tenía 16 años, era una nena. 45 años tenía él”. Contó que estaban en de gira en un hotel en Nicaragua, que Juan Darthés comenzó comenzó a besarle el cuello y que ella le dijo que no. “Me agarró la mano y me hizo que lo tocara para que sintiera su erección. Me dijo ‘mirá como me ponés’. Me tiró en la cama, me corrió el shorcito y empezó a practicarme sexo oral. Yo seguía diciendo que no y me metió los dedos. Le dije ‘tus hijos tienen mi edad’ pero no le importó. Se subió encima mío y me penetró”.

La violación, dijo, finalizó porque alguien tocó la puerta para darle una tarjeta a Darthés y ella pudo salir de la habitación. Y dijo que gracias a que otras chicas abusadas por él pudieron hablar antes, ella se animó.