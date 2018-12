Finalmente, los países acordaron un comunicado final para el G20 de Argentina, con menciones al comercio, el clima y la corrupción. En el documento, que lleva el título “Construyendo consenso para un desarrollo justo y sostenible”, no se menciona la palabra “proteccionismo”, hay disidencias por temas de calentamiento global y las tres prioridades argentinas aparecen en el comienzo del documento: futuro del trabajo, infraestructura para el desarrollo y futuro alimentario sostenible. Además, se comprometen a poner en marcha un plan de acción contra la corrupción y se remarca que la igualdad de género es crucial para el crecimiento económico y el desarrollo sustentable. El texto tiene 31 puntos y está redactado en seis páginas. El communiqué recuerda la década del foro, remarca su importancia como espacio para la construcción de consensos y reafirma que este es el mecanismo donde “mejorar” las reglas internacionales para enfrentar “efectivamente” los rápidos cambios mundiales. “Notamos asuntos sobre el comercio”, fue la escueta frase que se usó para abordar las dificultades comerciales entre los miembros del foro y no mencionó la palabra “proteccionismo”, una de las grandes incógnitas antes de la difusión del texto. Tampoco se habló de “libre comercio” ni de “multilateralismo”. Sí, se admite que “en la actualidad, este sistema es insuficiente y hay espacio para mejorarlo”. El texto también reconoce que la Organización Mundial de Comercio (OMC) no cumple con sus objetivos y apuesta por reforma para mejorar su funcionamiento” porque actualmente “hay espacio para su mejora”. Para otro de los temas espinosos, el cambio climático, Argentina encontró una fórmula para abordar la cuestión desdoblando el asunto en dos puntos. En el 20, afirma que “los signatarios del Acuerdo de París, que también se han unido al Plan de Acción de Hamburgo, reafirman que el pacto es irreversible y se comprometen a su plena aplicación. Así, todos los que defienden el acuerdo, como Europa, lograron su objetivo, pero este compromiso no se aplica para EEUU, que tiene un punto hecho a su medida, el 21: “Estados Unidos reitera su decisión de retirarse del Acuerdo de París y afirma su fuerte compromiso con el crecimiento económico y el acceso y la seguridad de la energía, utilizando todas las fuentes de energía.y tecnologías, mientras protege el medio ambiente”. En el apartado 29, se hace una referencia explícita y contundente a la necesidad de llevar adelante un combate contra la corrupción. Los países se comprometieron a poner en marcha un plan de acción que se irá desarrollando del 2019 al 2021. El objetivo será desarrollar “principios para prevenir la corrupción y asegurar la integridad de las empresas públicas”. También se insta a seguir de cerca “conflictos de intereses” en la órbita del Estado. Finalmente, en el último apartado, el 31, se agradece a la presidencia argentina por una “exitosa” cumbre en Buenos Aires. Macri culminó así la cumbre, el desafío internacional más importante de su presidencia y uno evento histórico para el país. Logró sortearla sin violencia en las calles, una de las peores pesadillas del Gobierno luego del antecedente de Hamburgo. Además, no se produjo ningún incidente entre mandatarios, algo que también preocupaba teniendo en cuenta la cantidad de frentes abiertos que trajeron a Buenos Aires.