Un ex prefecturiano correntino, oriundo de la localidad de La Cruz, fue absuelto por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas en un juicio que se llevó a cabo contra presuntos miembros de una banda narco que operaba en la región. Luego de estar dos años y un día detenido como presunto jefe de una banda de narcotraficantes, la Justicia de Posadas resolvió absolver al ex prefecturiano correntino por el beneficio de la duda. En tanto que otros dos misioneros fueron condenados a cuatro años de prisión. Se trata de Jorge Eduardo Sotelo de 43 años, nacido en la localidad de La Cruz, quien prestaba servicios en la delegación de Prefectura Naval Argentina en Puerto Maní, y allí fue detenido en noviembre del 2014 por una investigación de un juzgado federal de Corrientes por tráfico de estupefacientes y que en noviembre de 2017 seguía los pasos de una organización que transportaba “ladrillos” de marihuana prensada hacia la provincia de Buenos Aires. El procedimiento se realizó el sábado 8 de noviembre de 2014 en Campo Viera, cuando efectivos de Gendarmería Nacional detectaron dentro de un camión perteneciente a una empresa misionera y conducido por Cristian Javier Ribeiro Da Silva (32), oriundo de Salto Encantado, varias bolsas que contenían 163 panes o “ladrillos” de Cannabis sativa que arrojaron un peso total de 115,170 kilogramos. A la par de este procedimiento se ordenaron las detenciones de Sotelo y de Angel Gabriel Sosa, oriundo de Oberá, de 27 años. Ambos surgían como sospechosos de las escuchas telefónicas realizadas por la Justicia Federal. En el caso de “Negro” Sotelo, como el supuesto organizador y financista de las actividades que violan la ley 23.737, lo que en su carácter de funcionario público agravaba su responsabilidad y lo ponía ante una posible condena de hasta veinte años de prisión. En cuanto a Sosa y Da Silva, como partícipes necesarios del delito de “transporte de estupefacientes”. Es así que el martes, los jueces Manuel Alberto Jesús Moreira, Norma Lampugnani y el subrogante del fuero de Corrientes, Víctor Antonio Alonso, en juicio abreviado propuesto por la fiscal Vivian Andrea Barbosa, que incluía penas de cuatro años de prisión para Sosa y Da Silva y de dos para Sotelo, resolvieron absolver al ex prefecturiano por el beneficio de la duda, principio de “Indubio pro reo” contemplado por el artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación, y efectivizar las condenas para los dos misioneros restantes. A la liberación de toda culpa y cargo de Sotelo se llegó por la inconsistencia o endeblez del compendio de pruebas. Ni las escuchas, ni las sospechas iniciadas por las investigaciones del juzgado, fueron suficientes para establecer que el hombre sospechado de narcotraficante, es el mismo que prestaba funciones en el puesto de Prefectura de Puerto Maní.