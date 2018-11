La conductora televisiva, modelo y bailarina de los Carnavales Correntinos, Virginia Acosta, fue víctima de un robo en su domicilio cuando se encontraba ausente. Regresó en la noche del domingo de un evento y se encontró con destrozos en su departamento. La puerta de acceso estaba dañada. Según relató, los delincuentes en principio se llevaron dinero del lugar.

En su cuenta de la red social Instagram (viracosta89), la conductora publicó “me entraron a ROBAR en mi casa, indignación, rabia y miedo; y por lo que entiendo, alguien con buena información, con qué derecho hacen daño de esta manera, no me explico…”.

El departamento se encuentra en inmediaciones del cruce de avenida 3 de Abril y calle Entre Ríos. Por temor, la ex reina de los Carnavales Correntinos fue a dormir a la casa de un familiar.

La joven no estuvo en su hogar entre las 17 y la medianoche, debido a que asistió a un acontecimiento.