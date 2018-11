Bolsonaro pronunció otra de sus frases polémicas: “Los brasileños no saben todavía lo que es la dictadura”. El presidente electo de Brasil se mostró contrario a la “entrada indiscriminada” de extranjeros a su país y no deja de sorprender con sus declaraciones. Recientemente elegido como nuevo presidente de Brasil, irrumpió en la política con su estilo vehemente, violento y -según muchos- discriminador. Es un provocador que siempre sube la apuesta. También a la hora de apoyar a los gobiernos militares. Bolsonaro volvió a sorprender a propios y a extraños con polémicas declaraciones cuando sostuvo que el pueblo brasileño “no sabe todavía lo que es la dictadura”. Bolsonaro es un excapitán de reserva del ejército de su país, que no oculta su admiración por la dictadura militar que manejó a Brasil entre 1964 y 1985. Dijo lo que dijo tras una conversación telefónica con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, conocido por sus discursos xenófobos y postura claramente contraria a la inmigración.