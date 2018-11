Demoran a un hombre, quien pese a tener restricciones de acercamiento intentó agredir a su ex –pareja. El procedimiento se concretó ayer en inmediaciones de avenida Maipú y calle Loreto. Allí los policías fueron alertados por una mujer que denunció que frente a su vivienda se hizo presente su ex pareja, muy exaltada y agresiva, pretendiendo ingresar.

Los uniformados acudieron al lugar. Tras averiguaciones se pudo conocer que esa persona tenía prohibiciones de acercamiento a su ex pareja. Se trasladó a la comisaría Vigésimo Primera Urbana, donde se continúan con las diligencias al respecto.