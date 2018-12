Los dirigentes de comparsas plantearon una serie de incertidumbres sobre la empresa Fénix ante el intendente, Eduardo Tassano.

Los referentes de las principales comparsas y agrupaciones del carnaval correntino fueron recibidos por el Jefe comunal, ante quien plantearon una suma de inquietudes que surgen debido a las demoras en el acuerdo contractual con Fénix. “El tiempo avanza y siguen las dudas”, coincidieron. “Trasladamos algunas preocupaciones que tenemos; todavía no se terminaron de cerrar los contratos y el tiempo se viene; le trasladamos esta inquietud; no se habló del cachet de cada agrupación porque eso es una negociación particular”, aclaró Gaspar ‘El Oso’ Acosta, presidente de Samba Total, agrupación musical que estaría muy “lejos” de acordar con los organizadores. Acosta reconoció que “siempre se aspira a no perder la carrera contra la inflación; eso es parte de la negociación”.