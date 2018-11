La correntina Sofía Morales es la primera participante del #TeamSole que tiene su lugar en los shows en vivo de La Voz Argentina. En la ronda de playofss interpretó “A la abuela Emilia” de Teresa Parodi y sorprendió a todos. “Este reconocimiento es para todo Corrientes, porque estoy levantando nuestra bandera en este escenario”, añadiendo que “es una canción que me costó muchísimo interpretarla, donde Teresa Parodi hizo un gran trabajo en esta canción, más allá que yo cante chamamé fue un desafío enorme meterme en la piel de la autora, cada vez que empezaba a cantar se me cerraba la garganta”. “Me llegó el paisaje del tacuaral de mi abuela, por un montón de vivencias que tengo con ella porque se me hizo difícil llegar”, evocó desde radio Continental Corrientes. “Sinceramente no me lo esperaba, me parecía que no iba a convencer la canción, les decía a mis compañeros, estaba para recibir cualquier resultado; y cuando la Sole dijo mi nombre no caía de la emoción”, indicó.