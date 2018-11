Ocurrió frente a Legislatura Porteña tras aprobarse creación de UniCABA. La rechazan gremios docentes y la Izquierda. Hubo empujones y gas pimienta en la puerta del recinto. El proyecto y las claves para entender el conflicto. Los bloques opositores en la Legislatura Porteña no consiguieron reunir el quórum necesario para tratar en una sesión especial una serie de expedientes sobre educación, un gesto político ante el proyecto de la Universidad Docente (Unicaba) que impulsa el oficialismo y por el que se realizaba una sesión ordinaria. El presidente del bloque oficialista, Agustin Forchieri, envió una nota al recinto adelantando que Vamos Juntos no se sumaría a la reunión, lo que daba por tierra con cualquier posibilidad que la sesión se realizara. El jefe del bloque de Unidad Ciudadana en la legislatura, Carlos Tomada, se refirió a la sesión especial y afirmó que la Ciudad vive una “situación alarmante” en la materia. “La situación de la educación en la Ciudad es alarmante y el gobierno de Rodríguez Larreta hace como si no pasara nada o, mejor dicho, trata de simular que no pasa nada; evita el tratamiento en comisión de 26 proyectos que hoy justifican esta sesión especial y militarizando” la Legislatura.