“Quiso demostrar que no hay seguridad en el River vs. Boca y menos en el G20”, dijo el abogado de la bengalera. Carlos Broitman se refirió a la situación de la mujer detenida por colocar bengalas en el cuerpo de su hijo. “Decidió hacer una protesta pacífica en la cancha de River”, explicó. El abogado de la mujer que fue filmada en inmediaciones del estadio Monumental el día del fallido River vs. Boca, explicó que la mujer “no puso en riesgo la vida de nadie” y que en realidad se encontraba realizando “una protesta pacífica” en contra del G20 y el gobierno de Macri. “Esta señora, Cristinista, ultra K, decidió hacer una protesta pacífica en la cancha de River. Quería hacer una protesta porque no hay seguridad y contra el G20“, explicó el abogado de la mujer, Carlos Broitman. En su explicación, el jurista dio detalles sobre cómo tenía pensado actuar su defendida dentro del estadio Monumental. “Quería demostrar de que no hay seguridad y que podía pasar los accesos de cualquier forma. Luego levantar camiseta en la popular con el nene, algo que podría haber espantado a todos los que estaban al lado”, afirmó.