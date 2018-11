El vicegobernador de Corrientes, Gustavo Canteros, participó del acto en la Casa del Gobierno del Chaco, junto al gobernador Domingo Peppo, en el que se entregaron certificaciones a las organizaciones de la región NEA, que resultaron seleccionadas por el Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) de Argentina, con financiamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El encuentro se desarrolló en el salón Obligado de la sede gubernamental chaqueña. Estuvieron presentes además el Ministro de Planificación del Chaco, Gustavo Cáceres; el coordinador nacional del Programa de Pequeñas Donaciones, Francisco López Sastre, funcionarios provinciales y nacionales. “Me siento satisfecho por la cantidad de proyectos de nuestra región que lograron el financiamiento del Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo, que van a encontrar en los gobiernos la ayuda y asistencia necesaria para llevar adelante estos proyectos”, sostuvo Canteros durante el evento para considerar que “el cuidado del ambiente en pequeñas comunidades impacta a nivel global” razón por la cual “estos proyectos permiten el arraigo de la población en comunidades rurales y la vinculación de la comunidad gracias a un proyecto común”.

Los proyectos fueron presentados por distintas organizaciones no gubernamentales, por un total por provincia de 775.762 dólares.

INICIATIVAS CORRENTINAS

Entre las iniciativas correntinas se destacaron: La Asociación Civil Escuela de la Familia Agrícola ITU I.S. 28 al encuentro con nuestras especies forestales nativas en la región NEA Biodiversidad Corrientes U$S 36.883,84. La Fundación Propuestas para la Iniciativa Solidaria Centro Experimental de Reciclado, Tecnologías apropiadas y Energías Renovables Cambio Climático Corrientes U$S 50.000. La Asociación Ángel Blanco Parque de reciclado de Plásticos PET COPs Corrientes U$S 50.000. Y la Fundación IDEAS Parque Natural “Ita Pora” Biodiversidad Corrientes U$S 47.643,03.

También recibirán financiamientos similares proyectos de las provincias de Chaco, Santa Fe, Formosa y Entre Ríos.

Programa de Pequeñas Donaciones

El Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) se aplica en toda Argentina de manera rotativa entre sus regiones, buscando desarrollar una estrategia federal de implementación, atendiendo las necesidades de todas las provincias. Promueve soluciones comunitarias a problemas ambientales relativos a la mitigación del cambio climático, conservación de la biodiversidad, protección de las aguas internacionales, reducción de los impactos de los contaminantes orgánicos persistentes y la prevención de la degradación de la tierra, apuntando a generar un desarrollo sustentable en las comunidades locales.