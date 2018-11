Diferentes sectores sociales, sindicales, políticos y de derechos humanos, solicitaron a los diputados nacionales, que no aprueben el proyecto de Ley que promueve la creación del Parque Nacional Ibera, cuyo tratamiento está previsto para este miércoles 21 de noviembre, última sesión de la Cámara de Diputados de la Nación. Aseguran que la iniciativa viola la Constitución Provincial, en especial su artículo 66 que determina que los Esteros del Ibera son Patrimonio Estratégico, Natural y Cultural de la Provincia de Corrientes cuya preservación, conservación y defensa a perpetuidad, corresponde a la Provincia. Tampoco el oficialismo quiso modificar el proyecto para preservar el Segundo Párrafo de este art. 66 de nuestra Carta Magna: “Debe preservarse el derecho de los pobladores originarios, respetando sus formas de organización comunitaria e identidad cultural”, dejando a los correntinos y correntinas que habitan los Esteros, inclusive en las tierras de este pretendido Parque, a merced de la Ley Nº 22.351 (Ley de Parques Nacionales) que habilita el desalojo de toda presencia humana (art. 12).

Además, se atropella el Art 2 de nuestra Constitución de Corrientes que establece una doble lectura (dos leyes provinciales de distinta composición legislativa) para ceder jurisdicción territorial de la Provincia a la Nación. La Jurisdicción entonces no se ha cedido aún y ello anticipa una eterna judicialización federal. Vale aclarar que con esta Ley, se acepta la cesión del dominio eminente y la jurisdicción efectuada por Corrientes al Estado Nacional mediante la ley provincial 6384/16, pero falta otra Ley que debió tratarse y no se hizo.

“La plata de este negociado la ponen los contribuyentes correntinos en esta suerte de ocupación colonial subsidiada por el Estado, donde solo se benefician dirigentes locales que levantan hoteles y amplían sus heredades y, por supuesto, la corporación yanqui que ya ni en personal necesita invertir, mientras se cierran textiles en toda la Provincia y los pequeños productores se empobrecen y aglomeran en las villas miserias de las ciudades”, aseveran en un comunicado que llegó a manos de los legisladores del Congreso nacional.