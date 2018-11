Los proyectos de Ley de Paridad de Género y Voto Joven tienen celeridad de ser aprobadas antes de terminar el periodo ordinario de la Cámara de Diputados y Senadores, de no ser sancionadas no podrán ser implementadas en las elecciones del 2019. Los tiempos del trámite administrativo, tratamiento y sanción en ambas cámaras chocarían con los comiciales. A Diputados y Senadores les queda una última sesión ordinaria, que tendrá lugar en la semana entrante. Los proyectos de Paridad de Género y Voto Joven, enviados recientemente por el gobernador Gustavo Valdés a Legislatura, siguen un circuito tramitario ordinario que atenta contra su implementación. El pedido de celeridad hecho por Valdés para sus iniciativas, con la intención de aplicarlas el año próximo, podrían caer en saco roto si en las pocas horas que le quedan al período ordinario de sesiones de este año, no se adopta algún mecanismo para darles el consecuente impulso. El tema central de esta encrucijada pasa por los tiempos, pero más que nada por las acciones que se adoptaron en función a los mismos. Atento a lo primero, cualquiera sea el proyecto que ingrese, de manera formal y sin ningún tipo de premura impresa desde otras instancias, demora en cada cámara, varias semanas hasta llegar al Orden del Día. Si entra por Diputados, se gira a comisión primero. Sin mediaciones dilatorias, a la semana siguiente podría obtener despacho. A la siguiente, pasará a prensa para su difusión y a la contigua, recién, ingresará al temario de una sesión. Es, días más, días menos, un mes de demora en una sola cámara. Y esto se repite en caso de ser sancionada por Diputados, en la de Senadores. Estado parlamentario y pase a comisión, una semana más para el dictamen, una semana más en prensa y luego, a la siguiente, en el Orden del Día. Se trata de un plazo no menor al mes y medio, ni mayor a los dos meses, desde que entra un proyecto por una cámara, y sale por otra sancionado con fuerza de ley. En “El Living de la Juventud”, espacio de debate organizado por la rama juvenil de la Unión Cívica Radical (UCR), Valdés explicó que “envié los proyectos de Paridad de Género y el Voto Joven para que los jóvenes de 16 años puedan votar en las próximas elecciones”. Lo concreto es que en la última semana de octubre fue remitido el de Paridad de Género, mientras que el restante, en la primera de este mes. Con los envíos materializados, la oposición pidió preferencia en Diputados para aprobarlos y que pasen rápido a Senadores, pero la mayoría oficialista votó por que ambos expedientes sigan su curso normal en el circuito tramitario. Es decir, entre mes y medio y dos meses para su sanción. Pero este cálculo es a partir del ingreso formal, y sin tener en cuenta un dato clave. Legislatura tiene una sesión más por delante (miércoles 28 cámara Baja y la alta al día siguiente) y cerrará sus puertas hasta el 1 de marzo del año que viene. Los relojes contarán entonces a partir de ese día. Algo dejó muy en claro el justicialista Martín Barrionuevo durante la conferencia que brindó junto a colegas del interbloque opositor Podemos Más en Cámara Baja, antes del comienzo de la sesión del pasado miércoles 7 del corriente, cuando sin éxito intentó pedir preferencia en el tratamiento de ambas propuestas. En la ocasión, el legislador señaló que “estas leyes se aplicarán en elecciones provinciales y municipales” y que “si se desdoblan las elecciones, las locales tendrían lugar entre junio y julio”. En este caso particular, “la convocatoria tendría que darse en marzo (hasta 90 días antes)” y que “por ende, para marzo tendríamos que tener aprobadas las leyes”.

Qué dicen los dos proyectos

El proyecto de “Paridad de Género” en la confección de listas de candidatos establece un cupo equitativo del 50% tanto para hombres, como para mujeres, que hasta el momento tienen garantizado por ley un piso mínimo del 30%. Además, esta propuesta lo que hace es determinar que los espacios a ocupar sean “intercalados”. Es decir, en caso de encabezar una grilla determinada un hombre, debería estar seguido de una mujer. Luego un hombre, y después otra candidata femenina, y así hasta completar. Eso reza el texto del expediente girado a Legislatura por Valdés, cabe aclarar, ya que en Senado logró preferencia para el jueves venidero una propuesta similar pero impulsada desde el interbloque opositor por Roberto Miño.

El proyecto de Voto Joven, en tanto, es una réplica de la norma que a nivel nacional rige desde su sanción en 2012, y faculta a menores a partir de los 16 años a sufragar en los compromisos electorales. Al igual que en esta normativa, la apuesta provincial contempla la erradicación de obligatoriedad del acto, que para esa franja etaria pasa a ser “optativo”.