Una imputación por una millonaria retención indebida y administración fraudulenta, hace peligrar la continuidad de Alfredo Aun al frente de la Dirección Provincial de Energía (DPEC). El ahijado político del cesanteado José Enrique Vaz Torres como ministro de Hacienda, ilegalmente no giró por varios meses los fondos descontados mensualmente a los trabajadores de la DPEC, asociados a la Mutual del Personal de Agua y Energía. La acusación que en un principio fue insólitamente desestimada por el Fiscal Raúl Pasetto, fue ratificada en una instancia superior (Fiscal Carlos Lértora) y confirmada por el propio juez de la causa, Juan Manuel Segovia, por tratarse de un delito de acción pública.

A Pasetto, quien solo obedeció las órdenes del poder político de no tocar a funcionarios del gobierno radical, se le quitó el expediente girándolo a la Fiscal Mónica Espíndola, quien impulsó el requerimiento de instrucción formal imputando a Alfredo Aún. Se trata de alrededor de $25 millones descontados a los empleados de la DPEC, que no fueron girados a la cuenta de la Mutual de Agua y Energía. La entidad energética mantiene antecedentes más contundentes. Uno de ellos, figura en la propia Cuenta de Inversión del Ejercicio 2016 observada por la oposición, donde no depositó las retenciones por aportes previsionales (IPS) y de obra social (IOSCOR), deuda que superaba a finales de ese año los $580 millones, y que siguieron de la misma forma durante el 2017.

Asimismo el derrotero judicial de Aún, recuerda su procesamiento en primera y ratificada en segunda instancia en la emblemática causa Calimboy, aquella firma arrocera concursada y en instancias de quiebra, a quien el Estado provincial y un fideicomiso estatal del Banco de Corrientes (BanCO), le regaló un millón de pesos, con un dólar a $3,10 para un emprendimiento en Itá Ibaté que jamás de concretaría. Posteriormente se constituyó el Tribunal de Apelaciones Penal, que en su debut, desprocesó no solo a Alfredo Aun, sino también a Alejandro Retegui en igual expediente donde se encontraban imputados. Como una paradoja del destino, el ex titular del BanCO, sería designado este año como juez de Cámara en lo Civil y Comercial, luego de desempeñarse por un buen tiempo, sin lugar físico de trabajo, como Consejero Superior del entonces gobernador Ricardo Colombi. Un dato no menor: ambos fueron imputados tras una minuciosa investigación que advertía la comisión de varios delitos contra el erario público, por el otrora Fiscal Alejandro Chain, hoy ministro del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

En los próximos días Alfredo Aun será llamado a indagatoria, posiblemente junto a otros responsables de lo que se entiende hasta el momento, como administración fraudulenta y retención indebida, delitos que de confirmarse, podrían ocasionar la separación de su cargo al frente al organismo energético de Corrientes.