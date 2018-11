Cristian Pavón quedó descartado para el partido de vuelta por la Superfinal de Copa Libertadores. No llega. No podrá jugar ni ser parte de la lista oficial. La lesión sufrida en el duelo de ida no evolucionó en los tiempos necesarios y acorde al análisis del cuerpo médico, uno de los jugadores favoritos de Guillermo Barros Schelotto deberá acompañar al plantel por fuera de los límites del campo de juego. A pesar de los esfuerzos, la figura predilecta de Guillermo no llegará en condiciones al partido del sábado. Su desgarro, que además le generó un edema considerable, no le permitirá hacer el esfuerzo necesario para jugar bajo la premisa dispuesta por el DT, quien los últimos días no reveló información sobre los jugadores pero sentenció su estrategia en menos de diez palabras: “necesito jugadores al 100%, que corran y corran mucho”. Su reemplazante aún no fue definido y está ampliamente supeditado al esquema que prefieran utilizar los mellizos. La latente posibilidad del 4-4-1-1 catapulta a la titularidad a Tévez y Zárate, con el Apache jugando detrás del 9, como le gusta.