Pablo Pérez volvió a hacerse revisar el ojo afectado por las agresiones en el Monumental. El futbolista más afectado por las agresiones de los hinchas de River repasó la secuencia de los incidentes y aseguró que no estaba en condiciones de jugar. El mediocampista Pablo Pérez reveló que el micro de Boca sufrió pedradas hasta metros antes de llegar al Monumental y aseguró que “no podía” entrar a una cancha donde “sabía” que podía morir. Luego de atenderse en un sanatorio porteño, contó que hasta cuando fue trasladado en ambulancia al sanatorio Otamendi fue atacado con objetos contundentes arrojados al paso del vehículo desde la salida del estadio. “Cómo vamos a ir a una cancha donde no nos brindan seguridad, qué pasaba si nosotros jugábamos y ganábamos, quién me saca de ahí. La gente estaba loca antes de entrar, imagínate si ganábamos. Una de mis hijas estaba llorando cuando llegué a casa. No podía entrar a una cancha donde sé que puedo llegar a morir”, indicó. “Estaba en el hospital y el partido se estaba por jugar. Me llama el técnico y me dice ‘venite porque se juega igual’. Con el ojo irritado, no veía nada, iba a jugar igual pero nos estaban obligando, yo no podía jugar. El médico de la Conmebol no me vino a ver nunca, es una vergüenza que diga que estaba en condiciones”, agregó.