Los padres del guardia de Supermax, Miriam Gómez y Sebastián Bejarano, quien estuvo de servicio durante el asalto al supermercado, afirmaron que su hijo fue “hostigado” en la Fiscalía y que está preso “injustamente”. Insistieron que fue “hostigado” por el fiscal Buenaventura Duarte, que ordenó su detención “porque tuvo una actitud pasiva”. Los progenitores aseveraron que fue golpeado por los ladrones, que tiene lesiones y fue hospitalizado. Denunciaron que no les permiten comunicarse con él. El abogado defensor, Jorge Barboza, indicó que pedirá la eximición de prisión del detenido.

El muchacho está incomunicado e imputado como partícipe necesario en el delito de robo calificado al supermercado. Duarte dispuso su detención, cuando estaba declarando como testigo. No pueden verlo, necesita seguir un tratamiento por los golpes que sufrió el día del robo y no se lo permiten, detalló Barboza, el abogado del guardia. Puntualizó que solicitaron la avocación del juez y pedirán la excarcelación de Bejarano.