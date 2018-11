“Estamos en la misma situación, nadie de la empresa se acercó para hablar con nosotros, no sabemos nada, solo queremos que nos paguen para volver a trabajar, pero no tenemos ningún tipo de respuesta”, afirman en cada consulta los choferes. Una docena de colectivos salieron en la mañana del feriado del lunes del galpón que tiene la empresa ERSA en el sur de la ciudad, donde están protestando los choferes desde el jueves.

El referente de los trabajadores en huelga, Mariano Zacarías, advirtió que la empresa larga unidades a la calle, “no sé sabe con qué conductores, no los conocemos, es responsabilidad de ERSA y sabemos que hubo incidentes, un colectivo en la zanja y uno que casi choca con un poste”. Zacarías aseguró que el secretario gremial Rubén Suarez, no los representa. “No nos interesa con quién se sienta el sector empresario, nosotros queremos soluciones; todos los compañeros no queremos la representación de Suarez”, insistió.