Miles de personas participaron de la marcha de protesta contra la Cumbre del G-20 convocada por organizaciones sociales. La movilización partió desde San Juan y 9 de Julio cerca de las 15.00, bajo un fuerte operativo policial. “Fuera G20, fuera FMI”, dice la bandera que encabeza la marcha. Detrás se pudo ver a Myriam Bregman, Romina Del Pla, Néstor Pitrola, Nicolás del Caño, entre otros. Columnas del Frente Popular Darío Santillán, Movimiento de los Pueblos, Polo Obrero, Patria Grande, Partido Socialista de los Trabajadores Unificados y la revista La Garganta Poderosa concentraron desde temprano con la idea de llegar hasta Plaza Congreso. Una de las más aplaudidas al llegar fue Nora Cortiñas, cofundadora e integrante del movimiento de Madres de Plaza de Mayo- Línea Fundadora. “Vengo contra la política económica de este gobierno y del Fondo Monetario Internacional. Esperemos que el gobierno no provoque nada malo hoy”, dijo a poco de llegar. Las consignas de la marcha son “No al G20, Abajo el acuerdo Macri–FMI. Fuera Trump y demás líderes imperialistas. Fuera Bolsonaro. Por el no pago de la deuda externa. No al ajuste, la entrega y la represión”. “Es crucial está movilización contra G20 para repudiar presencia de dirigentes imperialistas y la presidenta del FMI, que vienen a discutir cómo profundizan la reforma laboral y previsional sobre trabajadores de todo el mundo y sobre todo Latinoamérica. Hay un acuerdo profundo y estratégico de que de la crisis se sale atacando a los trabajadores. Repudiamos militarización y desertificación de la ciudad”, dijo a Clarín Romina del Plá, diputada nacional. El lenguaje inclusivo fue parte de la marcha y muchos hablaban de la lucha de “les trabajadores”, en especial los dirigentes de los espacios políticos que participan de la marcha. Clarín consultó entre las personas que se acercaron a la movilización si el rechazo era general o si tenían una mirada distinta de alguno de los líderes políticos que llegaron al país. “Son todos lo mismo, no se salva nadie”, fue la respuesta unánime. Esta agrupación reúne a distintas organizaciones, como la Asamblea Fuera G20 FMI, Diálogo 2000, ATTAC (Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana), Argentina Mejor Sin TLC, Foro Feminista contra el G20, Multisectorial Antiextravista, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) y la Central de Trabajadores Argentina (CTA-Autónoma). A su vez, “Confluencia” hizo un llamamiento mundial para que arriben manifestantes anti G20.