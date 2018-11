Una madre denuncia explotación sexual de su hija menor en la ciudad de Goya. La denuncia correspondiente se realizó en la Comisaría de la Mujer y el Menor y ya tomó intervención el Juzgado de Familia. La chica era explotada por un proxeneta en un entramado de drogas y sexo. Tras una búsqueda intensiva, la chica apareció en Bella Vista. No sería el único caso. Investigan a una red. Alicia, madre de una adolescente de 13 años que estuvo desaparecida más de dos días en Goya, manifestó que su hija era explotada sexualmente por un sujeto alias “Chucky” que viviría en zona del Barrio Esperanza de esa ciudad. Luego de no saber nada de ella ayer, ante la viralización en redes sociales y medios locales del pedido del paradero, apareció deambulando en la localidad de Bella Vista. Alicia contó cómo desapareció su hija “estaba delante de mi casa con la abuela y desapareció, salí a buscarla y no la encontré luego fui a la policía”. No es la primera vez que desaparece, ya una vez me dijeron que la habían visto en la terminal, en un remis con dos personas y fue llevada a zona rural de Goya, donde se encontraba en un descampado con otras personas, estos les consiguen clientes para tener plata para la droga. La progenitora detalló que a las 8 de la noche tomó contacto con su hija y desde el juzgado de familia le informaron que será llevada a una granja de rehabilitación de Corrientes, debido al problema del consumo de estupefacientes que tiene la adolescente.