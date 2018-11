Los números de la economía afectan a la gestión macrista y no son nada alentadores. En septiembre la actividad cayó 1,9% y el país entró en recesión técnica. Los números oficiales de la maltrecha economía argentina hablan por sí solos y llegaron a la dura realidad. La economía del país entró técnicamente en recesión y son muchos analistas y expertos que auguran que la complicada coyuntura se extenderá al menos un año más. Debido a que el cuarto trimestre del 2018 y el primero del 2019 casi aseguran que todo irá en baja. Con este marco, la posible suba o mejora que se activaría supuestamente en algún momento del año que viene no sería suficiente para evitar dos años de caídas y el Gobierno cerrará su mandato presidencial con una retracción que llegará hasta 3,9% (casi 4%) en comparación al PBI que recibió cuando asumió en 2015. Las proyecciones para este año y el próximo sobre la actividad económica no son nada buenas. El Gobierno confía que el año cerrará con una marcada baja de 2,4% y el año que viene lo hará con una caída de 0,5%. Los organismos multilaterales y las consultoras no creen lo mismo.