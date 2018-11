La Superfinal River-Boca se definirá el martes en Paraguay. La Conmebol determinó que el River-Boca por la final de la Copa Libertadores no se disputará este domingo a las 17.00 como estaba previsto en el Monumental. Todavía no hay fecha programada y las cuestiones referentes a la nueva fecha se definirán el martes en Luque, Paraguay. Angelici presentó un expediente y esperará que el Tribunal de Disciplina resuelva. “No están dadas las condiciones para jugar la final porque los dos equipos no están en igualdad”, aseguró el presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez y de esta manera confirmó que el River-Boca que definirá la Copa Libertadores no se disputará como se informó ayer tras la suspensión. De todas formas, el mandamás del fútbol sudamericano afirmó que el encuentro será reprogramado y el trofeo se definirá en la cancha. Sin embargo, el “Xeneize” sostiene que no están dadas las condiciones para disputar la Superfinal de la Copa Libertadores y pidió que se apliquen las sanciones correspondientes previstas en el Artículo 18.