Autoconvocados siguen la medida de fuerza, aunque la UTA de Rubén Suárez asegura que “acordó” con los empresarios y el paro se levanta desde este martes, con el depósito del dinero pendiente de los salarios, que reclaman los trabajadores. Asimismo la arremetida de los chóferes, suman adhesiones de los propios vecinos, como de obreros textiles, quienes también se encuentran en una delicada situación laboral. La UTA a nivel nacional también respalda la huelga de los rebeldes, que con el correr de las horas comienzan a tener la simpatía de la gente, más allá de reprochar por la falta del servicio del transporte urbano.

Ayer los millonarios empresarios patearon la pelota “una vez más” y prometieron que “pagarán de un saque” algo que no abonaron durante todo el año. Se suma la fracturada Unión Tranviaria Automotor, donde las rechiflas y negativas tiene un destinatario excluyente: Rubén Suárez. Por algo será. El volante del asunto, lo tienen los choferes autoconvocados que no saldrán a manejar hasta que se abone el último centavo de todo lo que les deben. Sostienen que “continúa la medida” pese al acuerdo firmado a las apuradas el lunes –en medio del feriado nacional- entre la UTA y el monopolio ERSA.

“Escuchamos que habían depositado una plata pero falta que regularicen la situación de los choferes que no están bancarizados, que ronda el 30 o 40%”, sostuvo el vocero Mariano Zacarías. “Lo que Suarez haya firmado no interesa, ya no nos representa”, enfatizó. Se acordó que hoy estarán liquidando lo adeudado que es el 5,7% de septiembre y octubre; la empresa aseguró que abonará la deuda y UTA decidió que desde esta mañana se levante la medida, como aseguraron desde Trabajo Provincial.

El pasado 14 de noviembre la UTA anunciaba un recorté de servicio, a las 22 horas dejarían de pasar las unidades y recién retomarían su labor al día siguiente. También anunciaba un paro general de 24 horas para este martes 20 de noviembre.

Pero la sorpresa llegó el jueves 15 de noviembre, cuando sin aviso previo los choferes de la empresa Ersa se autoconvocaron y decidieron no brindar el servicio hasta que sus reclamos no sean escuchados. Desprendiéndose y negando la autoridad del titular de la UTA, “Rubén Suárez no nos representa”, repetían a coro.

Además de la deuda salarial, los trabajadores piden la regularización laboral de más de 150 trabajadores, así como otros puntos que tienen que ver con los días de franco, la obra social, los aportes jubilatorios, entre otros reclamos.