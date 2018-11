El ex Lanús se mostró recuperado esta semana y pide pista. Guillermo deberá decidir si apuesta por su vuelta o banca a Rossi luego de su buena actuación en la ida. A una semana de la Superfinal con River, Boca logró una ajustada victoria por 1 a 0 sobre Patronato, en un partido disputado en la Bombonera y correspondiente a la fecha 13 de la Superliga. El elenco de la ribera, que alcanzó los 21 puntos, ocho menos que el líder Racing, contó con el regreso a la titularidad del arquero Esteban Andrada en buen nivel, lo que lo deja perfilado para estar desde el arranque ante River. El ex arquero de Lanús estuvo sólido durante todo el partido y tuvo una atajada sobre la hora que salvó el triunfo “xeneize”. Ahora el Mellizo tendrá la difícil tarea de decidir si está en condiciones futbolísticas y no solo físicas de regresar al equipo, sobre todo en la antesala de un duelo así, o si banca a Agustín Rossi luego del que fue quizás su mejor partido en el club.